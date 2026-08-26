Julián Álvarez desfalca treino do Atlético de Madrid e Barcelona segue de olho no jogador

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A ausência de Julián Álvarez no treinamento do Atlético de Madrid, nesta quarta-feira, somada à expectativa do Barcelona em ainda contar com o jogador na janela de transferências, que está prestes a se encerrar, esquentaram o noticiário esportivo na Espanha.



De acordo com a diretoria da equipe comandada pelo técnico Diego Simeone, o não comparecimento do atacante na atividade foi justificada. Após dois dias de folga depois do empate de 2 a 2 com o Villarreal, pela La Liga, o argentino não se apresentou por estar doente.





O episódio teve eco quase que instantâneo devido o interesse do Barcelona em contar com o astro. Na coletiva realizada nesta quarta-feira, véspera da partida entre o time catalão e o Athletic Bilbao, também pelo Campeonato Espanhol, Flick até tentou sair pela tangente, mas alimentou a esperança da vinda do jogador.



"Não quero falar sobre isso. Entendo que é Julián ou ninguém. Conheço a situação do clube, eles fizeram algumas contratações muito boas. O clube precisa pensar no futuro e, como treinador, quero cada vez mais. Tenho total confiança na minha equipe e teremos que encontrar soluções. A qualidade é enorme. Deco está fazendo um ótimo trabalho. Estamos olhando para o futuro, para o que é melhor agora e para os próximos três a cinco anos. Queremos estabilidade para o clube", comentou o treinador alemão



A ausência de Julián acontece em um momento onde a situação do atleta continua indefinida. Joan Laporta, presidente do Barcelona, aumentou ainda mais o foco nesta questão ao se pronunciar sobre o assunto e reforçar a intenção do clube em contar com o jogador.



"Continuamos muito interessados em Julián Álvarez. Gostaríamos que eles (dirigentes), aceitassem nossa oferta, e fazemos isso com o máximo respeito pelo Atlético de Madrid", afirmou o mandatário em seu discurso.



Em meio a esse impasse sobre a vinda do astro argentino, o Barcelona se prepara para enfrentar o Athletic de Bilbao em partida marcada para esta quarta-feira, no Camp Nou. A novidade fica por conta da estreia de Rodri, recém-contratado e considerado uma das estrelas do time para esta temporada.



"Sim, ele pode jogar", disse o comandante alemão. "O planejamento é que ele entre em campo por alguns minutos", disse o treinador da equipe azul e grená na entrevista coletiva.

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