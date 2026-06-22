Julián Álvarez revela desejo em deixar o Atlético de Madrid: 'Quero realizar meu sonho'

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O atacante Julián Álvarez revelou que deseja deixar o Atlético de Madrid nesta janela de transferências. A declaração do jogador foi concedida nesta segunda-feira, 22, após a vitória da Argentina sobre a Áustria pelo Grupo J da Copa do Mundo 2026. Recentemente, o clube espanhol rejeitou ofertas de Real Madrid e Barcelona pelo jogador.



"Não quero me esconder nem fingir que não quero ser claro. Tento ser sincero... Conversei com os dirigentes do Atlético e acredito que o melhor para todas as partes é a minha saída. O melhor para mim é sair, porque quero realizar meu sonho", disse Alvarez à rádio Cope, da Espanha.

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O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, disse na semana passada que desconhece qualquer desejo de Alvarez deixar o clube após a Copa. Além disso, ele demonstrou irritação com as propostas dos clubes rivais e voltou a dizer que Álvarez só sairia se houvesse o pagamento de sua cláusula de rescisão, fixada em cerca de R$ 2,94 bilhões (500 milhões de euros).



Antes do início do Mundial, o Atlético recusou uma oferta de R$ 884 milhões (150 milhões de euros) do Real Madrid. Já o Barcelona sondou o argentino e prepara uma nova oferta pelo atacante.



Ainda na entrevista, Alvarez celebrou a classificação argentina para a segunda fase da Copa e comentou sobre os recordes do companheiro Lionel Messi. "É algo impressionante. E, como vocês dizem, não há mais muitas palavras que possam ser acrescentadas", finalizou. O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, disse na semana passada que desconhece qualquer desejo de Alvarez deixar o clube após a Copa. Além disso, ele demonstrou irritação com as propostas dos clubes rivais e voltou a dizer que Álvarez só sairia se houvesse o pagamento de sua cláusula de rescisão, fixada em cerca de R$ 2,94 bilhões (500 milhões de euros).Antes do início do Mundial, o Atlético recusou uma oferta de R$ 884 milhões (150 milhões de euros) do Real Madrid. Já o Barcelona sondou o argentino e prepara uma nova oferta pelo atacante.Ainda na entrevista, Alvarez celebrou a classificação argentina para a segunda fase da Copa e comentou sobre os recordes do companheiro Lionel Messi. "É algo impressionante. E, como vocês dizem, não há mais muitas palavras que possam ser acrescentadas", finalizou.

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