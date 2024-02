Júlio comemora primeiro gol pelo Náutico e analisa disputa pela titularidade

A- A+

Júlio César estava ansioso para balançar as redes pelo Náutico. A espera durou sete jogos, mas quando enfim acabou, o atleta foi presenteado com um golaço. Um chute colocado, no ângulo, para ajudar o Timbu a vencer o Porto por 3x0, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano.



“Eu me cobro muito. Até falam que isso pode me atrapalhar. Estou sempre me cobrando para desempenhar um bom futebol e ajudar os companheiros. O gol é um momento especial do futebol. Fico feliz e aliviado para dar sequência no decorrer do ano”, afirmou.



O gol também ajudou Júlio César a aumentar a briga por um espaço no ataque. Assim como ele, Paulo Sérgio e Thalissinho também balançaram as redes perante o Gavião. “A disputa é boa. Só o Náutico tem a ganhar. O jogador quer sempre estar atuando, mas a decisão é do professor (Allan Aal). O que ele achar melhor para o jogo, vamos acatar. O Náutico fica em primeiro lugar”, declarou.



O próximo compromisso do Náutico é sábado (10), contra o Maranhão, no Castelão, pela Copa do Nordeste. O Timbu tenta se recuperar na competição após estrear com derrota nos Aflitos, diante do Botafogo-PB, por 1x0. Enquanto isso, os maranhenses vêm de um empate em 2x2 com o ABC, no Frasqueirão.

“A gente teve somente uma derrota no ano. Estávamos invictos. Não é uma derrota que desestabiliza o elenco todo. Temos capacidade de administrar isso. Sabemos que os adversários estão ficando cada vez mais difíceis, mas temos de nos impor e trabalhar duro para fazer o melhor jogo sempre”, frisou.

