Futebol Júlio pega seis jogos de punição no TJD por punição diante do Porto Atacante, sendo assim, desfalca o Timbu diante do Íbis, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano

O atacante Júlio, do Náutico, foi punido com seis jogos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) pela expulsão na partida contra o Porto, pelo Campeonato Pernambucano. O Timbu recorreu da decisão, mas o atleta já não estará em campo no duelo de quarta (15), diante do Íbis, na Arena de Pernambuco, pelo Estadual.

Sem Júlio, autor de quatro gols na temporada 2023, Jael deve ser o titular, formando o ataque com Kayon e Paul Villero. O prata da casa pegou o gancho por ter acertado uma cabeçada em um jogador do Porto, no empate em 0x0 entre as equipes, nos Aflitos.

