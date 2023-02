Júlio renova contrato com o Náutico até 2024

A- A+

O Náutico acertou nesta quinta (9) a renovação contratual com o atacante Júlio. Prata da casa do clube, um dos destaques do Timbu na temporada, com três gols, aumentou o vínculo com os pernambucanos até o final de 2024.

Júlio recebeu as primeiras oportunidades no Náutico no ano passado, marcando três gols em 19 jogos. As bolas na redes saíram contra Íbis e Vera Cruz (Campeonato Pernambucano) e Sampaio Corrêa (Série B).

No Estadual, o centroavante marcou dois gols no Clássico das Emoções, contra o Santa Cruz, no Arruda, e um no triunfo por 1x0 diante do Atlético/BA, no Carneirão, pela Copa do Nordeste.

RENOVADO! Júlio agora tem contrato até o final de 2024. #CriasDaGuabiraba pic.twitter.com/WJs6rbA3y9 — Náutico (@nauticope) February 9, 2023

