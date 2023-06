Júlio se atrasa para viagem e vai desfalcar o Náutico contra o Confiança-SE, pela Série C

A- A+

O atacante Júlio nai vai enfrentar o Confiança-SE na próxima rodada da Série C, que acontece nesta segunda-feira (12). O jogador de 22 anos se atrasou na viagem do Náutico para Aracaju neste sábado (10).

A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

A saída do ônibus alvirrubro estava marcada para as 7h no CT Wilson Campos. Júlio só chegou ao local às 9h e foi barrado da viagem.

O jogador participou do treinamento com os não relacionados. A situação do atleta será analisada pela diretoria e comissão técnica, com participação do técnico Fernando Marchiori.

Perdeu a chance

Como Jael recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Volta Redonda, Júlio seria titular diante do Confiança-SE. Sem os dois centroavantes, o treinador Marchiori pode optar pela escalação de Régis Tosatti.

Além de Júlio e Jael, o Náutico conta com a ausência do volante Jean Mangabeira, que também foi suspenso no último jogo.

Náutico e Confiança entram em campo nesta segunda-feira (12), às 21h30, no estádio Batistão. O Timbu é o vice-líder da Série C, enquanto o Dragão está na décima colocação.

