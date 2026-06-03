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Retorno Juninho volta a ficar à disposição do Náutico após se recuperar de lesão no joelho O atleta de 30 anos entrou em campo pela última vez na 5ª rodada da Série B, em abril

O Náutico tem um retorno importante para a sequência da temporada. Recuperado de lesão no joelho, o meia Juninho volta a ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos nesta semana.

A última partida de Juninho foi na derrota para o São Bernardo, por 3 a 0, em jogo válido pela 5ª rodada da Série B, no mês de abril.

O atleta de 30 anos lamentou o período em que ficou fora das últimas partidas, mas afirmou estar pronto para retornar e ajudar os companheiros na competição.

“Fiquei muito chateado por ter ficado de fora de alguns jogos, porque a gente quer sempre estar em campo para ajudar. Agora me sinto totalmente preparado para voltar, dar o meu melhor e contribuir com a equipe na competição”, afirmou.

O próximo compromisso do Náutico será na próxima terça-feira (09), às 19h, contra o Fortaleza, pela Série B.

“Vamos ter um tempo importante de treinamento para a comissão técnica fazer as correções necessárias para a sequência da competição. Estou ansioso para retornar e ajudar meus companheiros. Ainda temos muito campeonato pela frente e tenho convicção que vamos brigar pelo acesso até o final”, finalizou Juninho.

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