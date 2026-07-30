Qui, 30 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta30/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Junior Barranquilla é eliminado nos pênaltis pela própria equipe filial na Copa da Colômbia

Empate por 3 a 3 levou a decisão para os pênaltis

Reportar Erro
O Barranquilla FC esteve em vantagem duas vezes na partida de quarta, mas o Junior chegou à igualdade, levando a decisão para os pênaltisO Barranquilla FC esteve em vantagem duas vezes na partida de quarta, mas o Junior chegou à igualdade, levando a decisão para os pênaltis - Foto: Instagram@barranquillafc/Reprodução

Uma grande "zebra" aconteceu na Copa da Colômbia na última quarta-feira (29). O Barranquilla FC, time que funciona como filial do Junior de Barranquilla, eliminou o "clube pai" e se classificou para as oitavas de final do torneio.

A classificação do Barranquilla FC aconteceu nos pênaltis, com vitória por 5 a 3. As equipes empataram por 3 a 3 no tempo normal, sendo que também tinham ficado iguais no duelo de ida, por 2 a 2. A última batida de pênalti do Barranquila FC foi realizada com uma cavadinha, garantindo o resultado histórico.

Leia também

• Presidente do Vitória critica arbitragem contra o Palmeiras: "É difícil fazer futebol no Nordeste"

• Sport nega mudanças no futebol e foca em reforços; Castilho, Zé Rafael e William Oliveira na mira

• Futebol inglês prevê medida para evitar atendimentos simulados dos goleiros, diz TV

O Junior Barranquilla é o atual campeão colombiano. Já a filial disputa a Segunda Divisão do campeonato nacional. O Barranquilla FC foi criado com a intenção de revelar jogadores para formar o time principal do Junior.

O Barranquilla FC esteve em vantagem duas vezes na partida de quarta, mas o Junior chegou à igualdade, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Edwin Herrera errou para a equipe principal, enquanto o Barranquilla FC não desperdiçou nenhuma penalidade.

Nas oitavas de final da Copa da Colômbia, o Barranquilla FC terá outra equipe tradicional pela frente no torneio, uma vez que irá desafiar o Millonarios.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter