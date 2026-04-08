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FUTEBOL Júnior declara corrente de oração para Luis Roberto: "Estaremos juntos ainda por muito tempo" Narrador foi diagnosticado com neoplasia localizada na região cervical; Galvão Bueno também se manifestou

Companheiros de transmissão há anos, o ex-jogador e atual comentarista esportivo, Júnior, declarou nesta terça-feira estar participando de uma corrente de oração pela recuperação de Luis Roberto, após o narrador ser diagnosticado com neoplasia, localizada na região cervical, que o afastará das transmissões esportivas por tempo indeterminado. Por conta do tratamento médico, ele declarou que não faria mais parte da cobertura da Copa do Mundo.

Na publicação realizada na conta oficial de Júnior no Instagram, o ex-jogador pontuou ter estranhado a falta do companheiro no quadro de narradores para a estreia do Flamengo na Libertadores, que será nesta quarta-feira, no Peru, contra o Cusco. Júnior também ressaltou a longa amizade com o narrador.

"Amigo Luís, quando soube que você não ia fazer o jogo na estreia do Flamengo na Libertadores, pensei 'o que aconteceu ?' Eu, que quando estreei na Copa de 1998, na França, você estava lá pra me dar aquela força, como tem sido nesses últimos 28 anos.



Certo que nunca estamos preparados para algumas situações que a vida apronta, mas pode estar certo que tudo vai se resolver e estaremos juntos ainda por muito tempo. A corrente de orações e bençãos já começaram até termos a notícia que tudo está 0x0. Resultado que você não gosta pois não gritou gol em nenhum momento. Kkk", declarou a lenda rubro-negra.





Galvão também se manifestou

Outro nome que se manifestou publicamente foi o do companheiro de profissão, Galvão Bueno. O experiente narrador usou as redes sociais para desejar boa recuperação a Luis Roberto.

Meu querido Luis Roberto!! A vida nos traz momentos difíceis!! Mas tenho certeza que vc terá mais uma grande vitória!! Que Deus te abençoe e ilumine os caminhos de sua recuperação!! Estarei aqui, sempre ao seu lado!! Ao lado de um grande ser humano, grande profissional e amigo… — Galvão Bueno (@galvaobueno) April 7, 2026

"Meu querido Luis Roberto!! A vida nos traz momentos difíceis!! Mas tenho certeza que vc terá mais uma grande vitória!! Que Deus te abençoe e ilumine os caminhos de sua recuperação!! Estarei aqui, sempre ao seu lado!! Ao lado de um grande ser humano, grande profissional e amigo dos mais queridos!! Te amo, Luis!! Volte bem e rápido!! ", declarou, na rede X.

Ainda na fase final de avaliação para o tratamento médico adequado, o narrador precisará ficar fora das próximas transmissões, incluindo os jogos da Copa do Mundo. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela TV Globo.

Luis Roberto havia assumido o posto de narrador principal da Globo após a saída de Galvão, e iria para a primeira cobertura da Copa do Mundo na posição. Galvão narrará os jogos do Mundial pelo SBT.

Confira declaração de Luis Roberto

“Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio”, declarou Luis Roberto.

A última partida narrada por Luis Roberto na TV Globo foi a vitória do Flamengo por 3 a 1 no Santos, no Maracanã, neste domingo, 5. O narrador, de 64 anos, iniciou a carreira em rádios paulistas, antes de se tornar narrador da TV Globo, em 1998.

A neoplasia é uma proliferação desordenada e anormal de células no organismo, podendo resultar na formação de massas ou tumores, que podem ser classificados como benignos ou malignos — desenvolvendo para um possível câncer.

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