Futebol Todinho celebra primeiro gol com a camisa do Náutico Atacante balançou as redes na goleada do Timbu por 4x0 diante do Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano

Oatacante Junior Todinho viveu intensamento o Clássico das Emoções diante do Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano. Pivô do lance que gerou a expulsão do zagueiro Matheus Vinícius, o jogador também ficou marcado por ser o autor de um dos gols alvirrubros na goleada por 4x0.



"Foi uma cotovelada um pouco forte (aplicada por Matheus), mas pude voltar para a partida. Também fico feliz com o gol marcado. Espero que seja o primeiro de muitos", afirmou, celebrando o resultado que também deu ao Náutico uma vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano e classificação à Copa do Brasil em 2027.

"Um clube dessa grandeza não pode ficar fora da Copa do Brasil. Começamos bem e agora é continuar competindo por um lugar na Copa do Nordeste e, consequentemente, o título (do Campeonato Pernambucano)", apontou.

O Náutico é o líder do Estadual, com 15 pontos. Na próxima rodada, na quarta-feira (28), o Timbu recebe o Retrô, nos Aflitos.

"Nunca joguei contra eles. Tenho amigos lá e sempre ouvi falar bem do Retrô. É um time competitivo e vamos trabalhar bem para procurar a vitória", ressaltou.

