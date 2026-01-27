Ter, 27 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça27/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Todinho celebra primeiro gol com a camisa do Náutico

Atacante balançou as redes na goleada do Timbu por 4x0 diante do Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano

Reportar Erro
Junior Todinho, atacante do NáuticoJunior Todinho, atacante do Náutico - Foto: Rafael Vieira/CNC

Oatacante Junior Todinho viveu intensamento o Clássico das Emoções diante do Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano. Pivô do lance que gerou a expulsão do zagueiro Matheus Vinícius, o jogador também ficou marcado por ser o autor de um dos gols alvirrubros na goleada por 4x0.

Leia também

• Sem Dodô e com Juninho: Náutico pode poupar titulares diante do Retrô

• Guilherme elogia Samuel e diz que "mercado passa a olhar diferente" prata da casa do Náutico

• Guilherme dos Anjos celebra meta cumprida após vitória do Náutico


"Foi uma cotovelada um pouco forte (aplicada por Matheus), mas pude voltar para a partida. Também fico feliz com o gol marcado. Espero que seja o primeiro de muitos", afirmou, celebrando o resultado que também deu ao Náutico uma vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano e classificação à Copa do Brasil em 2027.

"Um clube dessa grandeza não pode ficar fora da Copa do Brasil. Começamos bem e agora é continuar competindo por um lugar na Copa do Nordeste e, consequentemente, o título (do Campeonato Pernambucano)", apontou. 

O Náutico é o líder do Estadual, com 15 pontos. Na próxima rodada, na quarta-feira (28), o Timbu recebe o Retrô, nos Aflitos. 

"Nunca joguei contra eles. Tenho amigos lá e sempre ouvi falar bem do Retrô. É um time competitivo e vamos trabalhar bem para procurar a vitória", ressaltou. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter