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Favoritismo Campeão mundial pela Alemanha aponta Brasil como favorito na Copa do Mundo 2026 O ex-atacante Jurgen Klinsmann conquista o torneio na edição de 1990

O ex-atacante Jurgen Klinsmann apostou na Seleção Brasileira para conquistar a Copa do Mundo 2026. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o alemão apontou o Brasil como grande favorito no mundial e discordou das simulações montadas pelo supercomputador da Opta Analyst.

"Neste caso, eu acredito que o Opta está errado, embora faça muitas coisas boas, mas minha favorita é o Brasil".

A Opta Analyst é uma plataforma especializada em análise de dados esportivos e seu supercomputador simulou 10 mil cenários para indicar que a decisão do torneio será entre Espanha e França.

O time comandado por Luis de la Fuente como favorito, à frente da equipe de Kylian Mbappé e Didier Deschamps.

Nas simulações, a seleção brasileira aparece na 6ª colocação, com apenas 6,6% de chances de levar o hexacampeonato. Além de Espanha e França, o Brasil está atrás de Inglaterra, Argentina e Portugal, respectivamente.

Durante a semana, o campeão do mundo em 1990 já havia apontado a preferência pelo time brasileiro. Em entrevista à ESPN, Klinsmann exaltou a escolha do técnico Carlo Ancelotti.

"Para mim, o Brasil é o favorito, para mim é a equipe número um nesta Copa do Mundo. Eu realmente acho que Carlo Ancelotti tirou eles da zona de conforto. É a primeira vez que o Brasil contrata um treinador de fora, algo que outras nações não têm coragem de fazer, como por exemplo a Itália".

Carlo Ancelotti e seus comandados estreiam na competição neste sábado (13), às 19h00, diante do Marrocos, pelo Grupo C. A partida será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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