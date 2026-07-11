A- A+

FUTEBOL Jürgen Klopp chega a acordo com federação para assumir seleção alemã Contrato deve ser finalizado em reunião conjunta do conselho fiscal e da assembleia geral da DFB

A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou neste sábado (11) que chegou a um acordo com o técnico Jürgen Klopp para que ele assuma o comando seleção do país, desde que consiga a liberação do Grupo Red Bull, seu atual empregador.

"O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, e o vice-presidente, Hans-Joachim Watzke, realizaram ontem, em Nova York, sua primeira reunião detalhada com Jürgen Klopp sobre sua possível nomeação como técnico da seleção nacional", informou a entidade.

"Durante a reunião, que foi muito construtiva, chegou-se a um acordo sobre os pontos principais de um possível contrato. As conversas continuarão na próxima semana. Ambas as partes estão confiantes de que as negociações, condicionadas a um acordo com o atual empregador de Klopp, a Red Bull, poderão ser concluídas com sucesso", continua o texto.

"Qualquer possível contrato deve ser finalizado em uma reunião conjunta do conselho fiscal e da assembleia geral da DFB", conclui o comunicado.





Desde a saída de Julian Nagelsmann após a eliminação da Alemanha na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 (derrota por 4-3 nos pênaltis para o Paraguai, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação), Klopp, aos 59 anos, era o principal candidato da DFB para o cargo.

Após passagens pelo Mainz (2001–2008) e pelo Borussia Dortmund (2008–2015), onde conquistou a Bundesliga em 2011 e 2012 e chegou à final da Liga dos Campeões em 2013, Klopp fez as malas para a Inglaterra e passou quase uma década no comando do Liverpool.

Em Anfield, conquistou a Champions em 2019 e a Premier League em 2020, encerrando um jejum de 30 anos dos 'Reds' sem levantar um título do campeonato inglês.

Klopp anunciou sua saída do Liverpool em janeiro de 2024 e deixou o cargo ao final daquela temporada, após nove anos no clube. Desde 1º de janeiro de 2025, ele atua no grupo multiclubes da Red Bull como Diretor Global de Futebol, prestando consultoria aos diversos clubes pertencentes ao conglomerado austríaco de bebidas energéticas.

Na Copa de 2026, a Alemanha, tetracampeã mundial, não conseguiu chegar às oitavas de final pela terceira edição consecutiva.

Veja também