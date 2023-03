A- A+

luto Just Fontaine, maior artilheiro em apenas uma Copa do Mundo, morre aos 89 anos Quando era atacante, então com 25 anos, conseguiu um feito até hoje imbatível: marcou 13 gols em apenas uma edição do Mundial

O ex-jogador Just Fontaine, consagrado como o maior artilheiro em apenas uma Copa do Mundo, morreu aos 89 anos, informou a agência de notícias AFP nesta quarta-feira.

Nascido em Marrakech, no Marrocos, no dia 18 de agosto de 1933, Just Fontaine, que era filho de pai francês, Delphin Louis Martin Fontaine, e mãe espanhola, Maria Dolores Ortega, jogou apenas uma Copa do Mundo, a de 1958 na Suécia, e defendeu as cores da França, já que entre 1912 e 1956, a região que hoje compreende o país africano ficou sob um protetorado francês. O atacante, de então 25 anos, conseguiu um feito que nenhum outro jogador jamais chegou perto, inclusive Pelé. Ele marcou 13 gols em apenas uma edição do Mundial.

Fontaine começou sua carreira no Marrocos, no Casablanca, em 1950, e foi jogar na França em 1953, pelo Nice. No mesmo ano foi convocado para a seleção francesa pela primeira vez. Em 1956, partiu para o Stade de Reims, onde ficou até se aposentar. Com 24 anos, o atacante foi artilheiro do Campeonato Francês 1957/58 pela primeira vez, porém ele não era muito utilizado na seleção, até que René Bliard, atacante titular dos Bleus, se machucou às vésperas da Copa e não pôde ir à Suécia.

Titular de última hora, Fontaine não desapontou, muito pelo contrário. Logo na estreia, o atacante fez três gols em vitória por 7 a 3 sobre o Paraguai. No segundo jogo, marcou dois na derrota por 3 a 2 diante da Iugoslávia e no último duelo da fase de grupos, contra a Escócia, deixou um em triunfo por 2 a 1. No mata-mata, o francês balançou as redes duas vezes nas quartas, um na semifinal e quatro na disputa pelo terceiro lugar.

Just Fontaine teve sua carreira interrompida de forma brusca. Em março de 1960, após um entrada em jogo do Campeonato Francês, o atacante sofreu dupla fratura na perna direita. Ele retornou aos gramados nove meses depois, mas a perna cedeu novamente no mesmo lugar durante jogo em 1961. Com medo de novos problemas, Fontaine se aposentou aos 28 anos, em julho de 1962.

Veja também

Campeonato Pernambucano Em jogo atrasado da 1ª rodada, Sport recebe o Íbis, na Ilha do Retiro