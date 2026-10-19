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Salgueiro Justiça acata pedido do MPPE e determina suspensão de partidas do Salgueiro no Cornélio de Barros O Carcará contesta a decisão judicial e informa que vai recorrer para tentar mandar os jogos da primeira fase do Pernambucano em casa

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recebeu uma decisão favorável que determinou a suspensão do Salgueiro mandar seus jogos no Estádio Municipal Cornélio de Barros Muniz.

Segundo a decisão acatada pelo juiz José Gonçalves de Alencar, o Carcará não pode vender ingressos, realizar partidas, treinos ou qualquer outro evento esportivo no estádio.

A decisão atendeu um pedido da 2ª Promotoria de Justiça de Salgueiro, que alertou para uma série de problemas estruturais no estádio.

"Após vistoria realizada no dia 10 de setembro, ficou evidente a inviabilidade do uso do Cornélio de Barros pela presença de rachaduras em arquibancadas, comprometimento da estabilidade do muro sul, buraco em área de circulação e instalações elétricas expostas", reforçou o promotor de justiça Otávio Machado.

O estádio também foi reprovado no laudo de segurança da Polícia Militar; não possui atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros e a avaliação sanitária também é desfavorável.

A decisão também determinou que a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) transfira as partidas do Salgueiro marcadas para o estádio, que estão programadas para este sábado (24) e 1º de novembro.

De acordo com o MPPE, essas duas partidas devem ser transferidas ou reprogramadas em até 48 horas, com a devida divulgação nos canais oficiais da FPF.

Clube contesta

Em rápido contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o presidente do Salgueiro, Claudinei Santos, contestou a decisão judicial.

O dirigente informou que o Carcará vai recorrer e que o estádio está apto para receber jogos. Ele espera contar com o Cornélio de Barros para a primeira partida em casa no Estadual.

"Tenho esperança de jogar em casa, reestruturar o time, já com dificuldade de perder renda e gastar mais. Será muito complicado para a nova diretoria", disse.

O Salgueiro está de volta ao Campeonato Pernambucano e estreia nesta quarta-feira (21) contra o 1º de Maio x Salgueiro, às 15h, no estádio Paulo Coelho, em Petrolina.



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