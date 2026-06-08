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Futebol Justiça acata pedido do MPPE e proíbe uniformizada Fortaleza em jogo contra o Náutico Equipes se enfrentam nesta terça-feira (9), no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) julgou procedente, nesta segunda-feira (8), o pedido de tutela de urgência de natureza preventiva para proibir a presença de uma organizada do Fortaleza, a Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), no confronto desta terça-feira (9) perante o Náutico, no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A proibição, segundo o MPPE, “abrange o ingresso e a permanência, tanto no interior do estádio quanto em todo o perímetro de segurança, que será delimitado pelas forças policiais, de qualquer pessoa que esteja portando vestimentas, faixas, bandeiras, bonés, instrumentos musicais ou quaisquer adereços e elementos visuais que façam alusão ou vinculação à TUF”.

O Ministério também intimou a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o Náutico e o Fortaleza para que adotem, no âmbito de suas atribuições, as providências administrativas cabíveis, como o bloqueio da venda ou o cancelamento da carga de ingressos destinada ao grupo impedido, além da ampla divulgação institucional da restrição em seus canais oficiais.

O pedido do MPPE teve como base relatórios técnicos de inteligência emitidos pela Diretoria de Planejamento Operacional da Polícia Militar e acolhidos pela Secretaria de Defesa Social.

Segundo trecho da decisão, a TUF “tem histórico recente de descumprimento deliberado das diretrizes operacionais de deslocamento e segurança fixadas pela polícia em Pernambuco, com quebra de protocolos táticos de escolta e geração de grave risco de tumulto”.

A decisão também citou a rivalidade entre a TUF e a Jovem Garra Tricolor, ambas ligadas ao clube cearense visitante. Além disso, os Aflitos, de acordo com a MPPE, apresenta “limitações estruturais no setor destinado à torcida visitante, sem divisões físicas internas que permitam a segregação tática segura entre facções rivais e torcedores avulsos, o que amplia o risco de agressões”.

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