Justiça americana condena defesa de mulher que acusou Cristiano de estupro a pagar indenização

A juíza distrital de Las Vegas Jennifer Dorsey condenou na última terça-feira (14) o advogado Leslie Stovall a indenizar a defesa do jogador Cristiano Ronaldo em US$ 335 mil (cerca de R$ 1,75 milhão) por custos advocatícios. Stovall foi penalizado por tentar forçar o prosseguimento do processo movido por sua cliente Kathryn Mayorga, que acusou o jogador português de estupro.

"Ronaldo não teria de pagar tamanhos custos processuais neste caso não fosse a má-fé do acusado", diz trecho da sentença. Os custos terão de ser pagos diretamente à defesa do jogador, liderada por Peter Christiansen e Kendelee Works.

Mayorga alega que foi violentada por CR7 em um quarto de hotel em Las Vegas em 2009. Na época, ela tinha 25 anos e Cristiano, 24. Cristiano, que alega ter havido relação sexual com consentimento, não chegou a ser formalmente acusado de crime na época. Inicialmente, o caso foi finalizado em 2010, após o pagamento de 300 mil euros (R$ 1,68 milhão, na cotação atual) em acordo por parte do jogador à acusadora para encerrá-lo.



Mas o cenário mudou quase uma década depois. O caso foi reaberto por Stovall e Mayorga em 2018, sob acusação de violação do acordo de confidencialidade e pedido de indenização quando o site "Football Leaks" divulgou conversas entre Cristiano e sua defesa sobre o caso. Na decisão desta terça, a magistrada fala que as alegações são baseadas em "material roubado" e sentencia que Stovall agiu em conduta imprudente e fora dos limites por se utilizar do material vazado. Dorsey também negou um pagamento de indenização maior à defesa de CR7, sob a alegação de que a equipe do craque carrega parte da culpa pela longa duração do caso.

Na época da reabertura do caso, a polícia de Las Vegas chegou a reabrir a investigação, mas o promotor local alegou que já havia muito tempo decorrido da denúncia e não havia evidências suficientes para levá-lo júri. Paralelamente ao processo principal, a defesa de Mayorga tentava tornar públicos outros documentos relativos ao caso, como um boletim policial da época da denúncia, mas a justiça do condado de Clark, por meio da juíza Jasmin Lilly-Spells, também negou o pedido.

Cristiano Ronaldo, que disputou a quinta Copa do Mundo da carreira no fim ano passado, no Catar, está atuando pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. No último dia 5, o jogador, que é pai de cinco filhos, completou 38 anos.

