argentina

Justiça argentina marca novo julgamento sobre a morte de Diego Maradona para março de 2026

Processo será retomado após anulação do primeiro juízo e suspeitas de envolvimento de magistrada em documentário sobre o caso

Diego Armando Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, de edema pulmonar, enquanto recebia atendimento médico em sua casa após uma cirurgia neurológicaDiego Armando Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, de edema pulmonar, enquanto recebia atendimento médico em sua casa após uma cirurgia neurológica - Foto: Reprodução/X

A Justiça argentina anunciou, nesta quarta-feira, que um novo julgamento relacionado à morte do ex-jogador de futebol Diego Maradona está marcado para começar em 17 de março de 2026.

Em maio deste ano, o juízo para determinar se a morte do astro foi um homicídio havia sido anulado.

O primeiro julgamento em San Isidro, no norte de Buenos Aires, foi anulado depois que o tribunal removeu uma das juízas por participar da filmagem de um documentário não autorizado sobre o próprio processo.

Em sua decisão desta quarta-feira, o tribunal de San Isidro convocou as partes para uma audiência preliminar em 12 de novembro “para o tratamento e admissão das provas apresentadas”.

Maradona, campeão da Copa do Mundo México 1986 pela seleção argentina e ídolo de clubes como Boca Juniors, Napoli e Barcelona, entre outros, morreu em 25 de novembro de 2020, de edema pulmonar, enquanto recebia atendimento médico em sua casa após uma cirurgia neurológica a que havia sido submetido duas semanas antes.

Oito membros da equipe médica do astro do futebol correm o risco de pegar de 8 a 25 anos de prisão por homicídio com dolo eventual, uma figura jurídica que implica que eles tinham consciência de que suas ações poderiam causar a morte do paciente.

Neste processo serão julgados sete acusados, enquanto a oitava, uma enfermeira, enfrentará um julgamento por júri popular.

