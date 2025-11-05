A- A+

argentina Justiça argentina marca novo julgamento sobre a morte de Diego Maradona para março de 2026 Processo será retomado após anulação do primeiro juízo e suspeitas de envolvimento de magistrada em documentário sobre o caso

A Justiça argentina anunciou, nesta quarta-feira, que um novo julgamento relacionado à morte do ex-jogador de futebol Diego Maradona está marcado para começar em 17 de março de 2026.

Em maio deste ano, o juízo para determinar se a morte do astro foi um homicídio havia sido anulado.

O primeiro julgamento em San Isidro, no norte de Buenos Aires, foi anulado depois que o tribunal removeu uma das juízas por participar da filmagem de um documentário não autorizado sobre o próprio processo.

Em sua decisão desta quarta-feira, o tribunal de San Isidro convocou as partes para uma audiência preliminar em 12 de novembro “para o tratamento e admissão das provas apresentadas”.

Maradona, campeão da Copa do Mundo México 1986 pela seleção argentina e ídolo de clubes como Boca Juniors, Napoli e Barcelona, entre outros, morreu em 25 de novembro de 2020, de edema pulmonar, enquanto recebia atendimento médico em sua casa após uma cirurgia neurológica a que havia sido submetido duas semanas antes.

Oito membros da equipe médica do astro do futebol correm o risco de pegar de 8 a 25 anos de prisão por homicídio com dolo eventual, uma figura jurídica que implica que eles tinham consciência de que suas ações poderiam causar a morte do paciente.

Neste processo serão julgados sete acusados, enquanto a oitava, uma enfermeira, enfrentará um julgamento por júri popular.

