Justiça atende pedido do MPPE e determina torcida única para Santa Cruz x Botafogo-PB na Arena

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A partida entre Santa Cruz e Botafogo-PB, que será realizada neste domingo (6), às 18h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, terá a presença exclusiva de torcedores da Cobra Coral. O duelo marca o início do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro para as equipes.





A determinação atende a uma ação cautelar formalizada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e deferida pelo juíz Flávio Augusto Fontes de Lima, do Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo e Criminal do Torcedor da Capital, nessa quinta-feira (3).



Com a determinação judicial, fica proibida a comercialização de ingressos para a torcida visitante, assim como o acesso de torcedores do clube paraibano ao estádio e ao seu entorno portando uniformes, bandeiras, faixas ou qualquer elemento de identificação.



"Intimem-se, com urgência, o Santa Cruz Futebol Clube, o Botafogo-PB, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e a Secretaria de Defesa Social (SDS) para que adotem todas as providências cabíveis ao imediato e integral cumprimento desta decisão", afirmou.

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco. Foto: Rafael Vieira/FPF





Segurança

Para fundamentar a solicitação, o MPPE apresentou relatórios de inteligência que classificam o duelo como de alto risco, citando o histórico de rivalidade entre as torcidas organizadas dos clubes.



Outro ponto decisivo foi a limitação de efetivos da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para cobrir a operação sem comprometer o policiamento ordinário na Região Metropolitana do Recife (RMR) durante o feriado prolongado de 7 de setembro.

William Alves, zagueiro do Santa Cruz, durante partida na Arena de Pernambuco. Foto: Paulo Paiva/FPF



Ao analisar o pedido, o magistrado ressaltou que a proteção à vida e à segurança coletiva deve prevalecer sobre o direito de lazer dos torcedores visitantes, assinalando o caráter estritamente preventivo e cautelar da medida.



"A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Conforme bem ponderado pelo próprio Ministério Público, o acesso a eventos esportivos, embora parte do direito ao lazer, não é um direito absoluto e deve ser ponderado com a segurança coletiva", declarou.



Partida de volta

O despacho reforça ainda a isonomia na medida, citando que o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor da Paraíba (Nudetor/MPPB) e as Federações Pernambucana e Paraibana de Futebol (FPF-PE e FPF-PB) já haviam alinhado a adoção da mesma restrição para a partida de volta.



O segundo confronto entre as equipes no quadrangular está marcado para o dia 10 de outubro, no estádio Almeidão, em João Pessoa.







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