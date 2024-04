A- A+

Sport Justiça condena Sport a pagar R$ 3 milhões a Santiago Tréllez A causa vencida pelo jogador vai entrar na lista de credores do clube na Recuperação Judicial

O Sport foi condenado a pagar R$ 3.018.472,69 ao atacante Santiago Tréllez, que passou pelo clube em 2021. O valor faz jus a salários atrasados, verbas rescisórias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), férias, direitos de imagem e 13º salário. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge. A causa vencida pelo jogador vai entrar na lista de credores do clube na Recuperação Judicial.

A ação corria no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e foi assinada pelo juiz Sérgio Paulo de Andrade Lima, na última quinta-feira (19). Não cabe recurso por parte do clube pernambucano.

À época que contratou o atacante, o Sport acertou que pagaria o salário do jogador de forma dividida com o São Paulo. Assim, dos R$ 280 mil, R$ 140 mil seriam depositados pelo Leão. Contudo, o jogador alega não ter recebido nenhuma parte de seus vencimentos durante sua passagem pelo Recife, entre março e novembro de 2021.

O Sport alega ter efetuado os pagamentos diretamente ao São Paulo. Argumento este que não foi aceito pelo juiz, uma vez que a diretoria leonina assinou a Carteira de Trabalho de Tréllez e o incluiu na folha salarial.

Durante o período que esteve no Sport, Tréllez foi acionado em 39 partidas e contribuiu com apenas um gol e uma assistência.

