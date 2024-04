Justiça condena Sport a pagar R$ 5,5 milhões a Neilton

A- A+

Os problemas na Justiça ainda perseguem o Sport. Desta vez, o clube foi condenado no Tribunal de Justiça do Trabalho da 6ª Região em primeira instância, nesta sexta-feira (19), a pagar R$ 5,5 milhões ao atacante Neilton, que passou pela Ilha do Retiro em 2021. A decisão cabe recurso.

O jogador cobra não pagamento de três meses de salários, 13º, férias, direitos de imagem e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Fora isso, o Leão terá que pagar multas por suposta negligência durante tratamento de uma lesão do jogador: não pagamento de instabilidade pós lesão no tornozelo, dano moral do acidente e não pagamento de salário no prazo do acontecido.

Tal lesão de Neilton aconteceu na final do Pernambucano de 2021. À época, jogador e Sport chegaram a se desentender, no que diz respeito a qual seria o tratamento. Enquanto o Sport apostou em um tratamento conservador, o jogador afirmou que se fazia necessária uma cirurgia.

No processo, inclusive, Neilton relata ter seguido com dores e jogado seis partidas no sacrifício, sendo submetido a 16 aplicações de infiltração no tornozelo machucado.

Ainda com dores, passou por novos exames, que revelaram a gravidade da lesão, sendo submetido a uma cirurgia no local, em julho, com um médico escolhido pelo clube. Em novembro, ainda com dores na região, voltou a realizar um procedimento cirúrgico, desta vez com um especialista de sua confiança, e acusou o Sport de negligência médica.

