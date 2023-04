Justiça converte prisão de jogador pernambucano como preventiva após audiência de custódia

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) converteu a prisão de Fernando Karanga, atleta pernambucano, como preventiva. O jogador, que atua no futebol chinês, foi preso em flagrante na noite do último domingo (23) sob suspeita de agressão contra a namorada. De acordo com a Polícia Civil, a mulher, que é estrangeira e tem 29 anos, foi encontrada caída em Boa Viagem, Zona Sul da capital.

A decisão da Justiça foi tomada após a realização de uma audiência de custódia realizada no último domingo (23). A juíza plantonista determinou a prisão preventiva por entender que havia risco à integridade da vítima.



O atacante, que foi autuado em flagrante pela Delegacia da Mulher de Santo Amaro, foi transferido para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, os advogados de Defesa do atleta, César Lins e Victor Trindade, negaram as acusações e afirmaram que "a vítima não requereu medidas protetivas e não narrou em seu depoimento ter sofrido agressões".



De acordo com seus representantes, Karanga e a namorada tiveram uma discussão que não envolveu agressão. Em nota oficial, os advogados revelaram ainda que esperam que a decisão da Justiça seja revogada.



"Tal situação, aliada ao fato que a vítima já está com passagens compradas para retornar à Bielorrússia, ainda hoje, passagens essas que foram providenciadas pelo próprio Karanga, a pedido dela, afasta por completo a necessidade da prisão cautelar, razão pela qual a defesa acredita que ela será revogada pelo Poder Judiciário", garantiram os advogados.



Além desse caso, o atacante, que foi autuado por violência doméstica e familiar, já possuía histórico processual na Justiça. De acordo com a Polícia Civil, foi aberto um mandado de prisão contra Fernando em Varginha (MG), por conta de um atraso no pagamento de pensão dos seus três filhos.



Fernando Karanga possui passagens pelas categorias de base do Náutico e do Santa Cruz. O atleta já atuou também por Belo Jardim, Criciúma e Paraná. Atualmente, defende as cores do Henan FC, da China.

