VIOLÊNCIA NO FUTEBOL Justiça de SP nega habeas corpus para torcedor do Flamengo preso por morte de palmeirense Leonardo Felipe Xavier Santiago teve prisão preventiva decretada por arremessar a garrafa que atingiu e matou Gabriela Anelli

A Justiça de São Paulo negou um habeas corpus ao torcedor do Flamengo Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta segunda-feira por arremessar a garrafa que atingiu e matou a palmeirense Gabriela Anelli e feriu uma outra vítima.

Segundo apuração do g1, Leonardo Felipe Xavier Santiago não tem antecedentes criminais.

O morador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, afirmou em depoimento à Polícia Cívíl de São Paulo que não faz mais parte de torcidas organizadas do Flamengo, mas foi filiado à torcida Flamanguaça até 2020.

Leonardo foi preso em flagrante no último sábado, durante o jogo entre Palmeiras e Flamengo, em São Paulo e responderá por homicídio doloso, quando há intenção de matar. A Polícia Civil de São Paulo ainda busca outros envolvidos e novas imagens da confusão que terminou com a morte da torcedora.

Gabriela Anelli Marchiano, de 23 anos, foi atingida durante uma briga entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo no entorno do estádio Allianz Parque, na Zona Oeste de São Paulo, onde os dois clubes se enfrentavam pela 14ª rodada do Brasileirão. A palmeirense estava na fila para entrar no estádio quando começou uma confusão entre as torcidas organizadas do clube paulista e do Flamengo.

A jovem morreu na manhã desta segunda-feira, após sofrer duas paradas cardíacas. Ela foi levada em estado grave ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos no pescoço causados pelos estilhaços da garrafa. A morte de Gabriela foi confirmada por familiares.

"Obrigado a todos que oraram pela minha irmã, mas ela foi morar com o papai do céu", escreveu o Felipe Anelli, irmão da vítima.

"Não dá para acreditar, Gabi uma menina com 23 anos, cheia de sonhos pela frente. Perdeu a vida por causa desses loucos, foi atingida por pura covardia. As pessoas estão ficando doentes por causa do futebol", escreveu Mariana Anelli, prima da palmeirense.

