Justiça do Canadá confirma negativa de visto ao jogador ganês Thomas Partey
Gana havia recorrido à justiça canadense por visto do volante, acusado de estupro
O jogador ganês Thomas Partey, que responde no Reino Unido a acusações de estupro e violação sexual, não poderá entrar no Canadá para defender a seleção de seu país contra o Panamá na Copa do Mundo de 2026, após a justiça canadense confirmar, nesta terça-feira (16), a recusa de seu visto.
O governo de Gana havia decidido recorrer a um tribunal federal do país norte-americano para tentar reverter a negativa de Ottawa em conceder um visto ao jogador por conta de sua situação judicial, e a audiência estava programada para a manhã desta terça.
A emissora pública canadense CBC informou que o juiz Roger Lafrenière rejeitou a solicitação de Gana, que pedia uma medida cautelar para permitir a Partey jogar contra o Panamá, em Toronto, na quarta-feira, em uma partida do Grupo L.
O jogador terá, portanto, que permanecer na concentração da seleção ganesa nos Estados Unidos.
O ministro das Relações Exteriores de Gana, Sam Okudzeto Ablakwa, classificou a decisão do Canadá como "arrogante e extremamente injusta" e descreveu Partey como "um membro fundamental da seleção principal de Gana".
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Acra enviou uma nota oficial de protesto a Ottawa em relação a essa medida e solicitou formalmente que o Canadá reconsiderasse a decisão, disse Ablakwa.
O Ministério das Relações Exteriores do Canadá não respondeu a uma consulta sobre sua posição em relação ao protesto vindo de Gana.
Partey é meio-campista do Villarreal, da Espanha, e já atuou pelo Arsenal, da Inglaterra.
O jogador se declarou inocente de sete acusações de estupro e uma de agressão sexual, decorrentes de denúncias feitas por quatro mulheres diferentes entre 2020 e 2022, pelas quais será julgado no ano que vem no Reino Unido.
O técnico da seleção de Gana, o português Carlos Queiroz, havia declarado nesta terça-feira, antes da decisão do juiz, que a equipe estaria pronta, independentemente da postura do tribunal canadense.
"Meu trabalho é jogar com as cartas que me foram dadas. Estamos aguardando uma decisão. Quando ela for tomada, estaremos prontos", acrescentou então Queiroz.
A seleção ganesa estabeleceu seu campo-base nos Estados Unidos, na Bryant University, em Boston.
Partey estará apto a disputar as próximas partidas de Gana pelo Grupo L contra a Inglaterra e a Croácia, ambas nos Estados Unidos.