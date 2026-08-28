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FUTEBOL Justiça do Rio de Janeiro estabelece regras para processo de venda da SAF do Vasco Enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, estaria interessado em adquirir a SAF

O Vasco divulgou, nesta sexta-feira, 28, que a Justiça do Rio de Janeiro autorizou o seguimento do processo de venda da SAF da equipe carioca. O comunicado determina as medidas para a realização de uma disputa competitiva entre os interessados.

A decisão foi proferida pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. No momento, o grande interessado em adquirir a SAF é Marcos Lamacchia, empresário que é enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Ele negocia há meses com o Vasco a compra de 90% da ações do clube por pouco mais de R$ 2 bilhões. Tanto o próprio quanto o presidente Pedrinho tratam o negócio como certo.



Agora, o edital da Justiça do Rio permite que propostas para concorrer com aquela apresentada por Marcos sejam apresentadas no processo. Interessados podem se manifestar, se preferirem, sob sigilo.

"A alienação da UPI Equity é objeto de requerimento de deflagração de processo competitivo apresentado pelo CRVG e pela Vasco SAF, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores e homologado judicialmente, observadas as condições a serem estabelecidas no respectivo edital e as determinações do Juízo da Recuperação Judicial", escreveu o time cruzmaltino.

O caso é acompanhado pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) desde o início. Recentemente, o órgão proibiu que o Vasco consiga novos empréstimos com a Crefisa e mantenha relações com o Palmeiras.

A determinação faz parte de uma medida cautelar integrada à abertura de um procedimento para investigar se há conflito de interesses na venda da SAF vascaína.

CONHEÇA MARCOS LAMACCHIA

Marcos Lamacchia é formado em Administração de Negócios com especialização em Contabilidade e Direito Empresarial pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, e especializado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ele já passou por Eagle Bank, Conglomerado Alfa e Fiesp, além de ter sido diretor da Crefisa entre os anos de 2004 e 2009.

Desde 2008, o empresário é sócio-fundador e CEO da Blue Star, uma empresa de consultoria financeira e de investimentos, que fica em São Paulo. A mãe, Junia, é uma das sócias da empresa.

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