Justiça do RJ condena Emerson Sheik a pagar indenização por reparos em barco de R$ 4,5 milhões

A- A+

A Justiça do Rio de Janeiro condenou o ex-atacante Emerson Sheik a indenizar um empresário que vendeu a ele um barco, modelo 80 da marca Ferretti, por R$ 4,5 milhões em dezembro de 2016. De acordo com o UOL, Sheik não honrou com os valores acordados e o vendedor buscou a compensação no Tribunal.

Ao comprar o barco avaliado em R$ 4,5 milhões, Sheik deu outra embarcação que valia R$ 2 milhões, mais R$ 2,2 milhões pagos por meio de transferência bancária. Outros R$ 150 mil seriam pagos por meio de nota promissória e os R$ 150 mil restantes seriam em favor do comprador a título de caução, para compensação e realização dos reparos previstos na vistoria feita por ambas as partes, o que não ocorreu.

A nota promissória e o valor de garantia seriam compensados após a conclusão dos reparos, mas o autor do processo alega que, mesmo com as despesas com os reparos, Sheik não honrou esses valores. O empresário, então, decidiu buscar na Justiça uma compensação no valor de R$ 172.686,18. A ação foi iniciada em junho de 2018.

Em sua defesa, o ex-jogador de Corinthians, Flamengo e Fluminense disse que o contrato previa reparos na embarcação, entre eles um painel de LED que estava ruim pouco antes da compra. Ele alega ter gasto R$ 92 mil, realizando outros reparos, o que ocasionou um gasto muito maior do que o valor retido.



Contudo, o juiz Arthur Ferreira, da 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca, declarou na sentença que Sheik não pagou o valor pendente, alegando “onerosidade excessiva” do contrato e o condenou a pagar R$ 150 mil ao vendedor do barco, com acréscimos de juros, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%.

Veja também

rio de janeiro Pequeno Guilherme visita CT do Vasco para "passar energia" aos jogadores