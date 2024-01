A- A+

Justiça Justiça encerra processo do técnico Cuca na Suíça Defesa do treinador havia solicitado um novo julgamento, mas caso acabou fechado por prescrição

A Justiça da Suíça anulou o processo que condenou o técnico Alexi Stival, o Cuca, por abuso sexual contra uma jovem (Sandra Pfäffli, então com 13 anos) no país, em 1987. A decisão foi do Tribunal Regional de Berna-Mittlelland após um pedido da defesa do treinador por um novo julgamento do caso. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

O pedido foi aceito pela Justiça do país, mas o Ministério Público local alegou a prescrição do crime e sugeriu anulação da pena e o fim do processo, o que foi acatado. Cuca havia sido condenado após envolvimento no caso junto a outros atletas do Grêmio durante excursão pela Europa, em um hotel em Berna, ainda na época de jogador.

Em atualização.

