Justiça Justiça Espanhola determina datas para julgamento de Daniel Alves O ex-jogador é acusado de estuprar uma jovem em uma casa noturna de Barcelona no fim do ano passado

A Justiça da Espanha determinou, nesta quarta-feira (20), que o julgamento do caso envolvendo Daniel Alves acontecerá nos dias 5 e 7 de fevereiro de 2024. O ex-jogador da Seleção Brasileira e do Barcelona é acusado de estuprar uma jovem em uma casa noturna de Barcelona no fim do ano passado.

Daniel Alves, que já está preso preventivamente desde janeiro de 2023, em uma penitenciária de Barcelona, teve, em novembro, um pedido feito pelo Ministério Público da Espanha para que fosse condenado a nove anos de prisão. Na ocasião, a acusação também pediu para que Daniel Alves pague uma indenização à vítima no valor de 150 mil euros (cerca de 798 mil reais).

Na Espanha, denúncias de estupro são investigadas sob a acusação geral de agressão sexual, e as condenações podem levar a penas de prisão de 4 a 15 anos.

Desde que foi acusado, o brasileiro já apresentou várias versões para o caso. Na primeira vez em que falou sobre o ocorrido, em um programa espanhol, Daniel Alves negou as acusações e alegou não conhecer a jovem.

Dias depois, o jogador mudou seu relato, afirmando ter encontrado a vítima no banheiro da boate, tendo sido surpreendido. Nessa versão, Alves alegou que não teve qualquer contato com ela e que teria ficado parado, sem saber o que fazer quando a viu.

Em abril, quando já estava preso, Daniel Alves disse ter mantido relações sexuais com a vítima de forma consensual, mas sem penetração. Ele argumentou ter mentido na primeira versão para ocultar a relação extraconjugal da esposa, a modelo espanhola Joanna Sanz, que posteriormente pediu a separação.

Em sua última versão, admitiu ter acontecido a penetração, porém reafirmou que a relação foi consensual, o que foi negado pela vítima.

