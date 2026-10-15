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FUTEBOL Náutico obtém decisão favorável e Justiça anula venda da garagem do remo Decisão reconheceu falhas na intimação processual e também invalidou a arrematação do imóvel, vendido em março deste ano

O Náutico informou que, nesta quinta-feira (15), a Justiça Federal anulou a alienação da garagem do remo do clube, localizada na rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, no Recife.

A decisão da 33ª Vara Federal acolheu os embargos de declaração apresentados pelo Timbu e reconheceu falhas na intimação processual, que impediram o exercício do contraditório e do direito de defesa.

Com a resolução, também foi anulada a arrematação do imóvel realizada por meio da plataforma Comprei.

Segundo o departamento jurídico alvirrubro, o processo seguirá com a garantia dos direitos do clube, conforme determinado pela Justiça.

“Todos os setores do clube trabalham com muita seriedade, com muito profissionalismo. A gente não negligencia quando o assunto é Clube Náutico Capibaribe”, declarou o presidente do clube Bruno Becker.

Entenda o caso

A garagem do remo foi colocada à venda no contexto de cobranças de dívidas do clube. Em março de 2026, o imóvel foi arrematado por R$ 584,5 mil por meio da plataforma Comprei, vinculada à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

O Náutico contestou judicialmente a operação, alegando irregularidades no procedimento. Com o acolhimento dos embargos de declaração, a alienação foi anulada em razão de falhas na intimação processual.

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