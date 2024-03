A- A+

A Justiça Federal em Santos, no litoral paulista, expediu nesta quinta-feira o mandado de prisão para Robinho, condenado por estupro na Itália. O documento é assinado pelo juiz Mateus Castelo Branco Firmino da Silva. As informações são do Globo Esporte.

De acordo com o portal, Maria Thereza de Assis Moura, presidente do STJ, encaminhou ofício durante a tarde para a Justiça Federal realizar o ato.

Ontem, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, por 9 votos a 2, que o ex-jogador Robinho tem que cumprir no Brasil a pena de nove anos a qual foi condenado na Itália, pelo crime de estupro. O placar do julgamento ficou de nove ministros favoráveis e dois contrários. Ao fim da análise, a maioria dos ministros decidiu pela prisão imediata do ex-jogador, com regime inicial fechado.

Veja também

Futebol Robinho é preso em Santos e cumprirá pena em regime fechado por estupro