Justiça homologa plano de Recuperação Judicial do Sport

A- A+

Aprovado no fim de 2024, em Assembleia Geral dos Credores, o plano de Recuperação Judicial do Sport foi homologado pela Justiça, nesta terça-feira (28). Com condições favoráveis para atacar o passivo do clube, a atual gestão rubro-negra dá um passo importante para reorganizar as finanças leoninas.

O Leão terá um desconto da dívida junto a 640 credores. Atualmente, o clube deve aproximadamente R$ 113 milhões a três classes distintas: trabalhistas, quirografários - empresários e grandes empresas -, além de empresas de pequeno porte e microempresas.

O pedido de Recuperação Judicial do Sport foi ajuizado em março de 2023 perante a 27ª Vara Cível do Recife-PE. Nesta terça, na decisão assinada pela Juíza de Direito, Ana Carolina Fernandes Paiva, ficou definido que o clube terá um período de dois anos de fiscalização judicial para realizar os pagamentos.

Ademais, o clube terá o prazo de 180 dias, a partir desta terça, para apresentar Certidões Negativas de Débito (CND) "de todas as esferas tributantes, sob pena de retomada das execuções individuais que contra si tramitem". Caso não o faça, a decisão pode ser suspensa.

A sentença de Ana Carolina Fernandes Paiva rejeitou ainda o pedido de penhora da sede rubro-negra, além das solicitações para que a RJ fosse anulada, pelo Sport ter condições de quitar as dívidas após firmar alguns contratos. Entre eles, com a Liga Forte União (LFU).

Credores do Sport

Classe I - trabalhista (286 credores)

Classe III - quirografários (188 credores)

Classe IV - empresas de pequeno porte e microempresas (176 credores)

Veja também