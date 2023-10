A- A+

RIO DE JANEIRO Justiça mantém prisão de ex-diretor do Vasco da Gama, que ameaçou família em posto no Rio Franck de Sá Assunção, de 43 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo

A Justiça do Rio converteu a prisão em flagrante do ex-diretor do Vasco Franck de Sá Assunção, de 43 anos, em prisão preventiva, durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira. O empresário foi preso no último sábado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por desobediência e porte ilegal de arma de fogo, no Sul Fluminense.



Os policiais foram avisados por motoristas que Franck teria ameaçado uma família em um posto de combustível na Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, altura do município de Piraí. Essa não foi a primeira prisão do empresário que, em 2021, foi preso em Campinas por porte ilegal de arma.

Na decisão, o juiz afirmou a necessidade da decretação da prisão preventiva devido à gravidade dos fatos e por garantia a ordem pública.

A equipe do Núcleo de Operações com Cães (NK9-RJ), em Piraí, foi avisada por volta das 18h30 sobre a ameaça de Franck. Os agentes então começaram a fazer buscas na região e, ao avistarem o carro do ex-diretor do Vasco, deram ordem de parada. Franck não obedeceu à ordem e fugiu em alta velocidade, sendo alcançado cerca de um quilômetro depois.



O ex-diretor do Vasco informou aos policiais que estava armado e apresentou um certificado de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Ele portava uma pistola calibre 9mm, com dois carregadores e 16 munições. A arma estava pronta para uso e ao lado do banco do motorista, o que desrespeita regulamentações da CAC.

Os agentes ainda levantaram a suspeita que o empresário pudesse estar sob efeito de álcool, pois apresentava sinais de embriaguez. Mas Franck se recusou a fazer o teste de bafômetro. Ele foi autuado por embriaguez ao volante.

Na conversa com os agentes, Franck teria perguntado aos policiais se a abordagem seria pelo calote dado ao posto de combustíveis, o qual ele não se recordava onde era. A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí).

Em 2021, a prisão foi semelhante. A Polícia Civil de São Paulo o teria encontrado na Vila Mimosa, em Campinas, após um motorista de aplicativo acionar a Polícia Militar para denunciar que havia sido agredido com um soco e ameaçado com armas de fogo por Franck. Na ocasião, o empresário usava uma mochila, na qual foram encontrados e apreendidos um revólver .38, com cinco munições intactas, e um revólver .22, com várias munições, além de máscaras, martelo e fitas de nylon.

Veja também

justiça Caso condenado, Daniel Alves pode ter pena atenuada após pagar R$ 800 mil, diz site