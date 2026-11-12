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SAF Justiça marca Assembleia de Credores do Santa Cruz para início de dezembro TJPE determinou duas datas para o processo: 2 e 9 de dezembro

Na noite da última quarta-feira (11), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou as datas para realização da Assembleia Geral de Credores (AGC) do Santa Cruz. Considerando o prazo de convocação do edital, a assembleia foi marcada para duas datas: 2 de dezembro de 2026, em primeira convocação, e 9 de dezembro de 2026, em segunda convocação, ambas às 10h.

A princípio, a ideia do clube e dos investidores era realizar o processo ainda no dia 30 de novembro, mas a administração judicial observou que o prazo não comportava o período mínimo de 15 dias. Dessa forma, surgiram as novas datas citas acima.

O juiz responsável pelo caso também permitiu que o Santa Cruz tente substituir a assembleia pela apresentação de termos de adesão ao plano de recuperação judicial, assinados por credores que representem o quórum legal necessário. Para isso, o jurídico do clube precisa apresentar o termo de adesão até o dia 27 de novembro e comprovar o quórum legal necessário.

Etapas

Sendo o Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia dos Credores, o passo seguinte é o juiz responsável homologar judicialmente e conceder a Recuperação Judicial.

Em seguida, será realizada a criação da Unidade Produtiva Isolada (UPI), que reunirá ativos, direitos e a operação do futebol do Santa. Feito isso, ocorrerá o Leilão da UPI, em que a Matix Capital tem a preferência, mas que qualquer outro investidor pode tentar superar a proposta. Esse é um procedimentos judicial que segue conforme regras estabelecidas.

Thairo Arruda será um dos investidores da SAF do Santa Cruz e o CEO do futebol do clube - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Após a aquisição por parte dos investidores, são concluídos os atos e contratos, já com a transferência do futebol para o grupo responsável pela SAF. Dessa forma, os investidores iniciam a administração.

Vale lembrar que o estádio do Arruda segue sendo um patrimônio do clube como associação. Dessa forma, a SAF utilizará o espaço a partir de um regime do comodato, um espécie de empréstimo.

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