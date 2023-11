A- A+

Futebol Justiça não concede liminar e Aluísio segue com candidatura impugnada na eleição do Náutico Advogado tentou na Justiça retornar ao pleito, mas não obteve decisão a favor; chapa da oposição seguirá com Bruno Becker

O advogado Aluísio Xavier não conseguiu na Justiça decisão favorável para reverter a impugnação sofrida na tentativa de candidatura à presidência do Náutico. Nesta quarta (1º), a juíza Clara Maria de Lima Callado negou a ação movida pelo ex-candidato que alegava um erro na acusação da comissão eleitoral de que ele teria apenas 14 meses de adimplência como sócio do Timbu - o mínimo para participar do pleito são 24 meses. Aluísio ainda pode recorrer.

Antes mesmo da definição sobre essa caso, a chapa da oposição, que tinha Aluísio Xavier encabeçando o grupo, escolheu o nome de Bruno Becker para ser uma espécie de “candidato temporário” - agora, com uma tendência cada vez maior de definitivo. Ao lado de Tatiana Roma, postulante a vice, a dupla busca vencer as eleições do dia 12 de novembro e comandar o Náutico no biênio 2024-2025.

Além de Bruno Becker, a eleição do Náutico terá Alexandre Asfora concorrendo à presidência do Executivo. Edno Melo, então candidato, decidiu se retirar da corrida e declarar apoio a Asfora, que passa a ser o nome da situação para o pleito.

Veja também

Jogos Pan-Americanos Eduardo Rodrigues e Lucas Conceição faturam mais dois ouros para o Brasil, no Pan