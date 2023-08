Justiça pode suspender da RFEF presidente que beijou jogadora à força por até quinze anos

A- A+

O beijo à força dado em Jenni Hermoso durante a cerimônia de entrega de medalhas por Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) na final da Copa do Mundo Feminina, tem sido alvo de discussão em toda a Espanha.

Na sexta-feira (18), uma Assembleia Extraordinária convocada pelo presidente, após solicitação de outros membros da federação, deve decidir quais serão os próximos passos em relação ao caso. Mas segundo informações do jornal espanhol Marca, pode ser que a decisão sobre o futuro de Rubiales seja tomada por outra entidade: o Tribunal Administrativo do Esporte (TAD, na sigla em espanhol), o que equivale no Brasil ao TJD.

O Conselho Superior do Esporte (CSD, na sigla em espanhol) do país já recebeu três denúncias diferentes contra o presidente, o que é o primeiro passo para que o caso chegue ao TAD, órgão que faz parte da pasta. Caso o caso avance, é o tribunal que julgará a causa, e se optar pela punição, a suspensão de Rubiales de qualquer cargo desportivo a nível federal pode variar entre dois e 15 anos. A legislação é oriunda da nova Lei do Esporte da Espanha, que prevê sanções em casos de "comportamentos e atos notórios e públicos" dos dirigentes. . Se condenado, ele teria que deixar a presidência da RFEF e seria impedido de assumir outras funções até o final da pena.

A posição do governo espanhol não deixa margem para dúvidas sobre a intenção de levar o caso adiante. Na terça-feira, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, condenou a atitude de Rubiales, que classificou como "gestos inaceitáveis", e afirmou que "as desculpas do Sr. Rubiales também não são suficientes e nem mesmo adequadas e, portanto, ele deve continuar tomando medidas para esclarecer o que todos vimos na mídia."

Enquanto isso, Jenni Hermoso se mantém longe das perguntas sobre o tema, optando por minimizar, pelo menos de sua parte, a exposição em relação ao caso. Após comentar no vestiário que "não gostou" do contato forçado e afirmar que não havia o que fazer, ela, bem como a família, preferiu não se pronunciar mais sobre o assunto. Atualmente, a atacante e as companheiras de elenco celebram em Ibiza o título de campeãs do mundo.

