Polêmica

Justiça revoga suspensão de 12 jogos de Bruno Henrique por caso de apostas

Bruno Henrique foi absolvida pelo STJD - Foto: Gilvan de Souza/CRF

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anulou nesta quinta-feira (13) a suspensão de 12 jogos imposta a Bruno Henrique, após o jogador do Flamengo recorrer à proteção por apresentar ter manipulado um cartão amarelo para beneficiários familiares em apostas online.

O STJD retomou a sessão que havia sido adiada na segunda-feira e anulou a suspensão de 12 jogos impostos em 4 de setembro ao atacante, além de aplicar uma multa de 100 mil reais.

Bruno Henrique também responde a um processo criminal por fraude esportiva.

