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FUTEBOL Justiça suspende direitos de voto da Eagle na SAF do Botafogo Clube carioca anunciou a decisão na noite desta terça-feira (28) em suas redes sociais

O Botafogo anunciou nesta terça-feira (28) que a Justiça brasileira suspendeu os "direitos políticos" relativos ao clube detidos pela Eagle, empresa que possui sua participação majoritária, no momento em que o clube busca se reestruturar após o afastamento do investidor norte-americano John Textor de seu comando.

Textor e a multinacional Eagle Football Holdings Bidco, a entidade por meio da qual o americano adquiriu o clube carioca em 2022, encontram-se atualmente em meio a uma disputa judicial, em um cenário de graves dificuldades financeiras enfrentadas pelo Botafogo.

Na última quarta-feira, a SAF do Botafogo (Sociedade Anônima do Futebol, órgão de gestão do clube) anunciou ter protocolado um pedido de recuperação judicial junto à Justiça e solicitou também a suspensão temporária dos direitos de voto da Eagle Bidco na qualidade de acionista majoritária, acusando a empresa de "obstruir" a entrada de novos recursos financeiros no clube.

Uma decisão judicial "determinou a suspensão dos direitos políticos da Eagle, vedando sua interferência nas deliberações societárias, incluindo a nomeação de Durcésio Andrade Mello como administrador interino, com o mandato de restabelecer a estabilidade administrativa, assegurar a continuidade operacional e viabilizar soluções para o reequilíbrio financeiro da empresa", afirmou o clube em comunicado divulgado nesta terça-feira.

A SAF Botafogo informa que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferiu decisão concedendo medidas urgentes para assegurar a continuidade de suas atividades e a estabilidade de sua gestão, diante do grave cenário financeiro e institucional enfrentado pela companhia.… pic.twitter.com/qRk2FowH2x — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 28, 2026

Durcésio assumiu o comando após Textor ter sido afastado na noite de quinta-feira por um tribunal arbitral, o que marca mais uma frente na disputa em curso entre o empresário americano e a Eagle Bidco, uma decisão da qual o clube pretende recorrer.

O comunicado saudou a decisão desta terça-feira como "um passo fundamental" para a resolução da "insegurança jurídica e operacional" e para "atrair investimentos, concluir negociações estratégicas e honrar compromissos essenciais, como o pagamentos de atletas, funcionários e prestadores de serviços".

A chegada de Textor revitalizou um clube que enfrentava graves dificuldades financeiras, levando, em última análise, o Botafogo a conquistar o Brasileirão e a Copa Libertadores em 2024.

No entanto, o colapso da Eagle Football Holdings Bidco, que detém participações majoritárias no Botafogo, no Lyon e no Molenbeek, da Bélgica, introduziu novas dificuldades.

A holding mergulhou numa crise em meio ao crescente escrutínio em relação à gestão do empresário americano.

A Eagle Football Holdings Bidco, atualmente sob administração judicial na Inglaterra, anunciou recentemente que busca vender os três clubes.

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