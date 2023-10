A- A+

Futebol Justiça suspende reunião do Deliberativo do Santa que analisaria afastamento de Antônio Luiz Neto Assembleia aconteceria nesta segunda (2), no Arruda, mas foi anulada, assim como as deliberações do encontro do Conselho que aconteceu no dia 28 de agosto

A juiza Dilza Christine Lundgren de Barros, da 8ª Vara Cível da Capital, deferiu o pedido de liminar que suspende a Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Santa Cruz que, nesta segunda (2), analisaria uma possível inelegibilidade de 10 anos do ex-presidente do Tricolor, Antônio Luiz Neto. O antigo dirigente renunciou à cadeira do Executivo na semana passada.

Na decisão, também foi anulada as deliberações da reunião do dia 28 de agosto, em que os conselheiros reprovaram o Balanço Financeiro apresentado pela antiga gestão referente ao ano de 2022 - decisão que justamente daria precedente para a abertura de um processo pedindo o afastamento do então mandatário e o período de proibição do gestor de concorrer a cargos no clube por uma década.

Vale citar que, nesta segunda (2), o Conselho Deliberativo do Santa Cruz, em acordo com o Executivo, anunciaram a antecipação das eleições presidenciais do clube para o dia 4 de novembro. O atual mandatário em exercício, Jairo Rocha, já indicou que não pretende participar do pleito.

