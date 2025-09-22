Justino Pedro conquista bicampeonato da Maratona de Salvador
Pernambucano da APA Petrolina vence novamente a prova de 42 km e melhora o tempo em relação ao ano anterior
O pernambucano Justino Pedro da Silva garantiu neste domingo (21) o bicampeonato da Maratona de Salvador. Representando a Associação Petrolinense de Atletismo (APA), ele completou os 42km em 2h22min29s, superando a marca obtida no ano passado, quando venceu a competição com 2h24min10s.
Leia também
• Atleta da APA Petrolina é campeã da etapa de Circuito de Corridas Caixa, em João Pessoa
• Pernambuco fatura dois ouros na abertura do terceiro bloco dos Jogos da Juventude, em Brasília
Mesmo sem uma preparação específica para a corrida, Justino assumiu a dianteira logo no início e manteve o ritmo até cruzar a linha de chegada. A estratégia deu resultado e consolidou a segunda conquista consecutiva do atleta na capital baiana.
Pódio com presença dupla da APA Petrolina
O resultado também marcou a força da equipe pernambucana no evento. Além do título de Justino, a APA Petrolina emplacou Thiago dos Santos Costa no terceiro lugar, com o tempo de 2h23min54s. O vice-campeonato ficou com Hiago Silva de Oliveira, que finalizou a prova em 2h23min10s.
Após a vitória, Justino destacou a confiança como fator decisivo para o desempenho.
“Confesso que não fiz uma preparação adequada, mas entrei confiante, com toda a bagagem que tenho, e consegui fazer uma boa prova”, disse o corredor ao comemorar o resultado ao lado da equipe.
Serviço
Evento: Maratona de Salvador 2025
Data: Domingo, 21 de setembro
Local: Salvador (BA)
Distância principal: 42 km
Organização: Prefeitura de Salvador
Com informações da assessoria