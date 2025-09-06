A- A+

NFL Saiba quem é Justin Herbert, quarterback dos Chargers que roubou a cena no segundo da NFL no Brasil Jogador de 27 anos teve atuação impecável para fazer seu time vencer os Chiefs do astro Patrick Mahomes

O Los Angeles Chargers surpreendeu ao iniciar a temporada da NFL derrubando o Kansas City Chiefs em São Paulo, ao vencer por 27 a 21.



O grande nome da noite foi o quarterback Justin Herbert, que ofuscou Patrick Mahomes e companhia e teve atuação impecável na Neo Química Arena. A atuação, aliás, deu a impressão de que este será um ano especial para um jogador já experiente, mas que ainda não deu o próximo passo na carreira.

Aos 27 anos, Herbert joga nos Chargers desde 2020, quando foi escolhido na sexta posição daquele draft. Desde sempre, mostrou que tinha um talento especial, ao ter sido eleito o melhor calouro ofensivo daquela temporada, batendo também os recordes de touchdowns (31) e passes completados (396) para um estreante.

Não à toa, em 2023, a franquia renovou seu contrato por cinco anos ao valor de 262,5 milhões de dólares, o que o tornou àquela época o jogador mais bem pago de toda a NFL — já perdeu este posto.

Porém, até aqui, Herbert ainda não fez jus às expectativas criadas em torno de si quando se trata de aproximar os Chargers de conquistar o primeiro título de sua história. Por exemplo, tem apenas dois jogos de playoffs no currículo, e foram duas derrotas: em 2022, uma virada traumática diante do Jacksonville Jaguars (31 a 30) e, no ano passado, queda diante do Houston Texans (32 a 12).

O camisa 10 é um dos grandes quarterbacks da geração, mas ainda não pode ser colocado na prateleira dos jogadores de elite na posição, como são os casos de Mahomes, Josh Allen (Buffalo Bills), Lamar Jackson (Baltimore Ravens) e Joe Burrow (Cincinnati Bengals). É justo dizer que os Chargers nunca lhe deram o melhor elenco para competir pelo Super Bowl, mas ele também deixou a desejar.

Sua temporada mais produtiva foi a de 2021, sua segunda na liga, quando passou para 5.014 jardas e anotou 38 touchdowns, mas ele não voltou a repetir este nível. No ano passado, foram apenas 3.870 jardas e 23 touchdowns.



Porém, no segundo ano sob o comando de John Harbaugh, Herbert começou a temporada dando importante recado. Ontem, foi o melhor jogador em campo ao passar para 318 jardas e conectar três touchdowns.

Além disso, fez sua equipe tomar a liderança desde o primeiro ataque, conduziu campanhas muito conscientes, por vezes para mais de sete minutos e com touchdown, e ainda teve frieza para frear o ímpeto da tentativa de reação dos Chiefs. No final, encerrou a partida ao converter uma terceira descida para 14 jardas com uma corrida. A temporada de Herbert e dos Chargers não poderia ter começado melhor.

