jogos de inverno Jutta Leerdam conquista medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno e compra item de grife com premiação Campeã olímpica nos 1.000m da patinação, bate recorde e emociona namorado Jake Paul

A holandesa Jutta Leerdam entregou um desempenho de elite no momento mais decisivo da carreira: os Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026. Aos 27 anos, conquistou o ouro nos 1.000 metros da patinação de velocidade com recorde olímpico, superando a japonesa Miho Takagi, então campeã da prova.

A pressão era máxima. Pouco antes, a compatriota Femke Kok havia registrado um tempo de alto nível, elevando o sarrafo da final. Leerdam largou na última bateria e precisava de uma corrida perfeita. Entregou mais do que isso: vitória histórica e lágrimas nas arquibancadas, onde o noivo, o pugilista Jake Paul, acompanhava a disputa.

No dia seguinte ao título, publicou nas redes um vídeo mostrando a comemoração em Milão — incluindo a compra de sua primeira bolsa Birkin, item de luxo que pode custar vários milhares de euros, dependendo do modelo e tamanho.





— Foi a minha primeira mala Birkin. O meu primeiro ouro olímpico e a minha primeira Birkin. É tudo demais. Estou sobrecarregada, mas também grata — afirmou a atleta no TikTok, com Jake Paul ao fundo.

A holandesa ainda volta ao gelo neste domingo, nos 500 metros, prova mais explosiva do programa. O desempenho recente a coloca novamente entre as favoritas.

