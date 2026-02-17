A- A+

Jogos de Inverno Jutta Leerdam deve faturar cerca de R$ 5 milhões com contrato após imagem viral Patinadora holandesa transformou celebração do ouro em exposição global para a Nike e pode ampliar ganhos com redes sociais

A patinadora neerlandesa Jutta Leerdam pode faturar cerca de R$ 5 milhões com a Nike após um gesto nos Jogos Olímpicos de Inverno que viralizou nas redes sociais.

O valor equivale a aproximadamente US$ 1 milhão, cifra estimada por especialistas em marketing esportivo após a atleta conquistar o ouro nos 1.000 metros da patinação de velocidade e protagonizar uma imagem que circulou globalmente.

Após estabelecer um novo recorde olímpico, Leerdam abriu o zíper do macacão de competição, revelando o top esportivo branco da Nike. A cena foi amplamente compartilhada — inclusive entre os 298 milhões de seguidores da marca no Instagram.

Segundo Fredereique de Laat, especialista em publicidade esportiva feminina e fundadora da Branthlete, a exposição pode ter elevado significativamente o valor do contrato da atleta.

"Com a Nike, estamos falando facilmente de algo acima de um milhão de dólares", afirmou ao jornal AD.

Até mesmo suas lágrimas foram capitalizadas. A rede holandesa Hema aproveitou a cena para divulgar um delineador com a frase: "À prova d’água, mesmo com lágrimas de alegria".

