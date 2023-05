A- A+

EUROPA LEAGUE Juve x Sevilla pela semifinal da Liga Europa; veja escalações e onde assistir As duas equipes se enfrentam pelo confronto de ida, em Turim-ITA, às 16h no Allianz Stadium

Nesta quinta-feira (11) começam os confrontos das semifinais da Europa League. Maior ganhador da competição europeia - o Sevilla, com seis títulos - viaja até Turim, para enfrentar a Juventus no jogo de ida da semifinal, às 16, no Allianz Stadium.

Depois de conseguir recuperar os pontos que perdeu no Campeonato Italiano, a Juve subiu para o segundo lugar, agora com 66 pontos, e tem a classificação para a Liga dos Campeões, da próxima temporada, quase encaminhada. Na competição continental, a 'Velha Senhora' chega nas semis depois de eliminar o Nantes, Freiburg e o Sporting - esse último pelas quartas da competição - e agora busca tirar o maior vencedor da competição, o Sevilla.

Já o clube espanhol detém o posto de maior campeão do torneio, e chega em um momento de altos e baixos. Na competição europeia é o favorito, depois de ter eliminado grandes equipes que almejavam o título - tirou o PSV, Fenerbahçe e o gigante Manchester United. Já em La Liga, a temporada é irregular. O clube ocupa a 11º posição, com 44 pontos, e corre risco de ficar sem disputar as competições europeias na próxima temporada.

Onde assistir Juventus x Sevilla?

O jogo tem transmissão da Star+.

Prováveis Escalações

Juventus | Técnico: Massimiliano Allegri

Szczesny; Danilo, Bonucci e Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic; Di María; Vlahovic.

Desfalques: Mattia De Sciglio e Bremer (lesionados)

Sevilla | Técnico: José Luis Mendilibar

Bounou; Jesús Navas, Badé, Gudelj e Acuña; Gueye e Rakitic; Ocampos, Torres e Gil; En-Nesyri.

Desfalques: Tanguy Nianzou e Suso (lesionados)

