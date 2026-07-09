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Copa do Mundo Juventude espanhola tenta desbancar experiência belga na luta por semifinal na Copa Ainda com a defesa sem levar gol na Copa, a Espanha aposta mais uma vez no controle de bola do seu talentoso e impecável meio de campo

O jogo entre Espanha e Bélgica, nesta sexta-feira, no SoFi Stadium, em Inglewood, Los Angeles (EUA), pela vaga na semifinal da Copa do Mundo 2026 promete ser um duelo de gerações. A juventude espanhola vai encarar a experiência belga.

Lamine Yamal (18 anos) e Pedri (23) terão pela frente De Bruyne (34) e Tielemans (29). Do outro lado do campo, Cubarsi (19) poderá ter de segurar a força de Lukaku (33).

Ainda com a defesa sem levar gol na Copa, a Espanha aposta mais uma vez no controle de bola do seu talentoso e impecável meio de campo. A Bélgica, que não terá o 'organizador' Onana, que rompeu o ligamento do joelho e está fora do Mundial, terá de repetir a velocidade na troca de passes apresentada contra os Estados Unidos, nas oitavas, se quiser ameaçar o goleiro Unaí Simón e acabar com uma invencibilidade de 36 jogos da "La Roja".

O técnico Luis de la Fuente confia em mais uma boa atuação do lateral-direito Porro, destaque do time espanhol na Copa, assim como o centroavante Oyarzabal, autor de quatro gols na competição.

"Enfrentamos cada partida como se fosse uma final, como nos diz Luis (de la Fuente). A partida mais importante é a que está por vir. Somar tantas partidas sem perder não era um objetivo, mas, sim, queremos ganhar tudo", admitiu o meio-campista Olmo, o jogador do Barcelona.

Do lado belga, a postura tática de Rudi Garcia é sempre uma incógnita. Contra os Estados Unidos, o treinador fez quatro alterações na escalação inicial e deixou De Bruyne e Doku de fora. Desta forma, surpreendeu ao pressionar a saída de bola dos norte-americanos.

Ao ser questionado sobre o confronto com a Espanha, o goleiro Courtois relembrou a vitória da Bélgica por 2 a 1 sobre o Brasil na Copa do Mundo de oito anos atrás, na Rússia. Aquela 'zebra' levou os 'Diabos Vermelhos' às semifinais pela primeira vez em 32 anos. "Eles eram os favoritos contra nós e, talvez individualmente, tivessem mais qualidade como equipe. Mas conseguimos a vitória."

HISTÓRICO DO CONFRONTO

Espanhóis e belgas já se enfrentaram 22 vezes, com 12 vitórias da Espanha, cinco empates e cinco vitórias da Bélgica. O último duelo foi em 2016, com vitória espanhola por 1 a 0, em Bruxelas

Por Copa do Mundo este será o terceiro jogo. Em 1986, no México, a Bélgica bateu a Espanha nas quartas de final, nos pênaltis. Na Itália, em 1990, na fase de grupos, a Espanha ganhou por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

ESPANHA X BÉLGICA

ESPANHA - Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri e Pedri; Yamal, Olmo e Baena; Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

BÉLGICA - Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy e De Cuyper; Vanaken e Tielemans; Doku, De Bruyne e Trossard; De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.

ÁRBITRO - Michael Oliver (ING).

HORÁRIO - 16 horas (de Brasília).

LOCAL - SoFi Stadium, em Inglewood (EUA).

ONDE ASSISTIR - Globo, SBT, SporTV, CazéTV e Nsports.

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