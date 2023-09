A- A+

Série B Juventude e Guarani vencem na rodada e fecham G4 da Série B com Vitória e Sport; confira As duas equipes superaram os confrontos diretos deste sábado (30) contra Criciúma e Novorizontino, respectivamente; G4 da Segundona não muda mais até a próxima rodada

A 30° rodada da Série B teve dois confrontos diretos na briga pelo acesso à primeira divisão neste sábado (30). O Juventude fez o dever de casa e venceu o Criciúma por 1 a 0, enquanto o Guarani derrotou o Novorizontino por 2 a 1. O Bugre é a surpresa do G4.

Com os resultados, o G4 da Série B não muda mais nesta rodada. O Vitória é o líder isolado com 58 pontos, acompanhado de Sport (54), Juventude (53) e Guarani (53). Derrotado fora de casa, o Novorizontino é o quinto colocado com 51 pontos e não perde a posição para os outros concorrentes.

Juventude se firma no G4

O Juventude iniciou o confronto no Alfredo Jaconi com o objetivo de assegurar a vaga dentro do G4, conquistada após a vitória fora de casa contra o Avaí.

Logo no primeiro minuto, Bill abriu o placar para os jaconeiros mas o VAR anulou depois de cinco minutos de revisão.

O gol decisivo do Juventude só saiu na segunda etapa. Alan Ruschel aproveitou o cruzamento de David e cabeceou firme no canto direito do goleiro Gustavo.

Guarani entra no G4

O duelo entre equipes do interior paulista começou agitado no estádio Brinco de Ouro. Logo aos oito minutos, o Novorizontino saiu na frente com gol de César Martins.

O Guarani conseguiu o empate ainda na primeira etapa. Derek arriscou de longe, a bola desviou na zaga e acabou encobrindo o goleiro Georgemy.

A equipe bugrina chegou a virar a partida aos 33 minutos do segundo tempo com Derek. Porém, após revisão no VAR, a juíza Edna Alves anulou o lance por falta do atacante na origem da jogada.

Cinco minutos depois da anulação, João Victor acertou um belo chute de fora da área e fez o segundo gol do Guarani.

Outros jogos da 30° rodada



Três equipes que ainda têm chance de subir jogam nesta 30° rodada no domingo. O Vila Nova recebe a Chapecoense às 15h45, enquanto Ceará e Atlético-GO se enfrentam no Castelão, às 18h.

