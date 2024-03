A- A+

FUTEBOL Juventude x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações Confronto será neste sábado, às 16h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Juventude e Grêmio entram em campo neste sábado, às 16h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. Após oito anos, o Juventude está de volta a decisão do Campeonato Gaúcho. E o Grêmio, com uma campanha melhor que o rival, tem a vantagem de decidir a competição em casa, na próxima semana, no jogo da volta.

Transmissão

A RBS TV mostra ao vivo para o Rio Grande do Sul e o canal Premiere, para todo o Brasil.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel; Pará (João Lucas), Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gilberto.

Grêmio: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannamann e Wesley; Villasanti, Pepê, Cristaldo, Pavon e Gustavo Nunes; Diego Costa.





Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco

Assistente 1: Michael Stanislau

Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima

Quarto árbitro: Wagner Silveira Echevarria

