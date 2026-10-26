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Série B Juventude x Náutico: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Em caso de vitória, Timbu fica a um ponto nas últimas três rodadas para escapar do rebaixamento

Segundo o departamento de matemática da UFMG, antes do início da 35ª rodada da Série B, o Náutico tinha apenas 2,5% de chances de ser rebaixado. Para se afastar ainda mais da degola, o Alvirrubro precisa pontuar diante do Juventude, nesta segunda-feira (26), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Com 43 pontos conquistados, o Náutico figura na 15ª posição. Do outro lado, o Juventude briga pelas duas vagas que dão acesso direto à Série A, sendo que atualmente está na terceira posição com 61 pontos.

Cenários

Desde que a briga contra o rebaixamento se estabeleceu, o Timbu passou a fixar os olhares no Avaí, primeiro time dentro do Z4. No último sábado (24), o time catarinense foi derrotado dentro de casa por 2x0 contra o Botafogo-SP, deixando a situação ainda mais favorável ao Náutico.

Ainda assim, a permanência não tem como ser confirmada neste rodada, ao menos matematicamente. Caso vença esse duelo contra o Juventude, o Alvirrubro chega aos 46 pontos e 12 vitórias. Restando três rodadas, o Avaí, nos melhores dos cenários para o time de Florianópolis, ainda poderia saltar dos seus 37 pontos para 46 pontos e chegaria em 13 vitórias.

Ou seja, uma vitória em Caxias do Sul deixaria o Náutico a apenas um empate, nos três últimos jogos, para confirmar a permanência. Entretanto, o cenário é complicado quando se trata em jogar no Alfredo Jaconi. Na história do confronto, o Timbu nunca venceu o Juventude fora de casa, são quatro jogos na Serra Gaúcha, com duas vitórias do adversário e dois empates.

Time

Para montar o time ideal para o próximo duelo, o técnico Bruno Pivetti tem ao menos duas dúvidas para definir os 11 titulares: no gol, Muriel voltou a estar à disposição após lesão muscular na perna, mas a atuação de Gastón Guruceaga contra o Goiás foi destacada e deixa uma pulga atrás da orelha do técnico; a segunda é o zagueiro Léo Índio, que também poderia voltar de lesão, o que empurraria Igor Fernandes de volta para lateral-esquerda, devolvendo Ryan ao banco de reservas.

Muriel foi liberado, mas condição física que determinará o titular contra o Juventude - Rafael Vieira/CNC

De certeza mesmo apenas o retorno do capitão Jean Carlos, que cumpriu suspensão na última rodada. Ao lado dele, Vinícius, Derek e Paulo Sérgio devem formar o quarteto ofensivo.

Adversário

A briga do Juventude é no outro polo. Com a derrota do Vila Nova para o Novorizontino, o time gaúcho pode retornar para vice-liderança caso vença o Timbu. Mas para isso, precisará superar o desfalque do zagueiro titular Marcos Paulo, além dos reservas Pedro Rocha e Luan Martins, todos expulsos no último jogo contra o Ceará.



Ficha técnica

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Aderlan, Raí, Gabriel Pires e Diogo Barbosa; Fábio Lima, Marcos Paulo e Alison Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

Náutico: Gastón Guruceaga (Muriel); Reginaldo, Betão, Igor Fernandes e Ryan; Luiz Felipe, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Derek e Paulo Sérgio. Técnico: Bruno Pivetti.

Local: Estádio Alfredo Jaconi (Caxias do Sul/RS)

Horário: 20h30

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Patricia dos Reis (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissões: ESPN/Disney+

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