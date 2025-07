A- A+

Futebol Juventude x Sport: confira escalações e onde assistir Confronto entre os dois piores colocados da Série A do Campeonato Brasileiro será nesta segunda (14), no Alfredo Jaconi

Apenas um ponto conquistado nos últimos cinco jogos. Clube que tem a pior defesa e aproveitamento mais baixo como visitante. Dono do segundo ataque menos eficiente. Com dados assim, está claro que o Juventude ocupa a parte inferior da tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Tinha tudo para ser o lanterna, mas há uma equipe em situação ainda mais delicada: o Sport. O jogo desta segunda-feira (14), no Alfredo Jaconi, colocará o Leão diante de uma equipe que também convive com o risco da queda. Adversário que pode ser o ideal para os rubro-negros iniciarem uma reação no torneio.





Escalação

Para o confronto, o técnico Daniel Paulista não terá o atacante Pablo. O jogador está com uma lesão na panturrilha direita e foi vetado pelo departamento médico. Gonçalo Paciência deve ser o titular. Na lateral direita, Hereda, com dores no púbis, é dúvida. Matheus Alexandre pode herdar a vaga.

Outra novidade que pode pintar no Sport é o goleiro Gabriel Vasconcelos. Daniel Paulista indicou que pretende fazer um rodízio no gol e o novo reforço do Leão, apresentado na sexta-feira passada, pode estrear pelo clube.

“Sou mais um que chega para somar, agregar junto com meus companheiros. Falamos de um Sport coletivo e não individual. Não tive conversas com Daniel sobre isso (rodízio), mas o meu papel é treinar e dar o meu melhor todos os dias. Não vim passear: vim buscar meu espaço, assim como outros 30 jogadores. Acima de tudo, o mais importante é o bem do Sport”, declarou Gabriel, citando como imagina a concorrência com Caíque França.

“É natural que todo atleta chega para buscar o espaço. Não é diferente minha situação. Mas não depende de mim. Nós temos um treinador que fará as escolhas. Cabe a gente se preparar da melhor maneira e ficar pronto. Quem, quando e como será decidido, isso será feito por profissionais acima de mim. Todos têm de querer um espaço porque gera uma competição interna, elevando o nível dos treinamentos e dos jogos”, ressaltou.

O Sport nunca venceu o Juventude como visitante. Em sete jogos, os gaúchos venceram três vezes e os demais terminaram empatados. O mais recente com mando do time de Caxias do Sul foi na Série B 2023, encerrado em 2x2.

Contratado

O Sport oficializou neste fim de semana a contratação do centroavante uruguaio Ignacio Ramírez, de 28 anos, que pertence ao Newell’s Old Boys, da Argentina. O vínculo com o Leão vai até junho de 2026.

Com passagens por clubes como Liverpool-URU, Nacional-URU, Saint-Étienne-FRA e Newell’s Old Boys, o atacante soma mais de 280 partidas como profissional, com 129 gols marcados ao longo da carreira. Em 2023, foi artilheiro do Campeonato Uruguaio pelo Nacional e eleito para a seleção da competição.

Ficha técnica

Juventude

Gustavo; Reginaldo, Ángel, Paulo e Alan Ruschel; Jadson, Caíque e Mandaca; Batalla, Gabriel Taliari e Gilberto. Técnico: Claudio Tencati

Sport

Caíque França (Gabriel Vasconcelos); Hereda (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Barletta e Gonçalo Paciência.

Local: Alfredo Jaconi (Caxias do Sul/RS)

Horário: 20h

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO). Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Adriano de Assis Miranda

Transmissão: Premiere

