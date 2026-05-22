Juventude x Sport: Leão busca encerrar tabu histórico em Caxias do Sul
Rubro-negro encara os gaúchos na noite deste sábado (23), pela 10ª rodada da Série B
Após encerrar um tabu de mais de quatro décadas contra o Fortaleza, no meio de semana, o Sport vai ao Sul do País tentar quebrar mais um jejum em sua centenária história: vencer o Juventude pela primeira vez como visitante.
O Rubro-negro encara os gaúchos às 20h30 deste sábado (23), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
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Esta será a nona vez que o Sport encara o Papo em Caxias do Sul. Em histórico que teve início em 1990, foram cinco vitórias dos donos da casa e três empates em oito partidas.
Atualmente, apenas três pontos separam pernambucanos de gaúchos na tabela de classificação. Enquanto o Sport inicia a rodada na terceira colocação, com 16 pontos, o Juventude ocupa o 10º lugar, com 13 pontos. Ou seja, colocar fim ao tabu longe do Recife é essencial para o Leão se manter na parte superior da competição.
Juventude x Sport: retrospecto em Caxias do Sul
1990 - Juventude 1x1 Sport (Série B)
1996 - Juventude 1x1 Sport (Série A)
1998 - Juventude 1x0 Sport (Série A)
2000 - Juventude 1x1 Sport (Série A - Copa João Havelange)
2007 - Juventude 2x1 Sport (Série A)
2021 - Juventude 1x0 Sport (Série A)
2023 - Juventude 2x2 Sport (Série B)
2025 - Juventude 2x0 Sport (Série A)