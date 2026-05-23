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Série B Juventude x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações de duelo pela Série B Bola rola às 20h30 deste sábado (23), no Alfredo Jaconi, pela 10ª rodada da Segundona

Depois de largar na frente por uma vaga na final da Copa do Nordeste, ao bater o Fortaleza, no Castelão, no meio de semana, o Sport atravessa todo o Brasil para voltar as atenções para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (23), o Leão encara o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 10ª rodada da competição que é o principal objetivo da temporada.

Em oito idas à casa adversária na história, o Rubro-negro nunca sentiu o gosto da vitória. Retrospecto à parte, porém, o Sport ainda não foi derrotado como visitante nesta edição da Segundona.

"A gente, fora de casa, tem conseguido fazer bons jogos. É um bom retrospecto em uma competição tão difícil. Nestes jogos fora de casa é importante somar pontos e isso se deve à nossa concentração. Todo jogo, independente de ser em casa ou fora, a gente busca brigar ao máximo para buscar os três pontos", pontuou o atacante Chrystian Barletta.

O Sport iniciou a rodada na terceira colocação, com 16 pontos, e busca o resultado positivo longe de casa para se manter na parte superior da tabela. O Juventude, por sua vez, espera reencontrar o caminho das vitórias após três empates seguidos. Diante do equilíbrio da Segundona, o clube gaúcho é o 10º colocado, mas com apenas três pontos a menos que os pernambucanos.

Com dois compromissos consecutivos fora de casa, o Sport foi direto de Fortaleza para Caxias do Sul. Até por isso, o clube rubro-negro teve basicamente apenas um treinamento visando o duelo deste sábado. A expectativa é que Márcio Goiano não mexa na formação que derrotou o Tricolor do Pici, apesar de contar com duas peças que estiveram ausentes na rodada passada, no revés para o CRB.

Suspensos perante os alagoanos, o zagueiro Marcelo Ajul e o atacante Chrystian Barletta voltam a ser opções. Contudo, no meio de semana pela Copa do Nordeste, Márcio Goiano preteriu Ajul para acionar Zé Marcos ao lado de Marcelo Benevenuto na cabeça de área. Já Barletta foi titular e deu assistência para o primeiro gol de Perotti no jogo.

Caso escolha uma escalação menos conservadora no Sul do Brasil, Márcio Goiano pode sacar Yago Felipe da formação inicial e devolver a condição de titular a Carlos de Pena. Pelo Nordestão, o camisa 10 acabou começando o confronto entre os reservas depois de iniciar seis dos últimos sete jogos.

Baixas

Para a partida, o Sport não poderá contar com duas peças na lista de relacionados: os atacantes Marlon Douglas, com uma lesão muscular na posterior da coxa direita, e Gustavo Maia, com um edema no joelho direito, estão entregues ao departamento médico.

Ficha técnica

Juventude

Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos, Lucas Mineiro, Raí e Diogo Barbosa; MP, Alan Kardec e Manuel Castro. Técnico: Maurício Barbieri.

Sport

Thiago Couto; Madson, Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos de Pena (Yago Felipe); Chrystian Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Alfredo Jaconi (Caxias do Sul/RS)

Horário: 20h30

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: ESPN/Disney+

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