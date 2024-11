A- A+

Futebol Internacional Juventus anuncia rescisão de contrato com Pogba, suspenso por doping Francês agora está livre no mercado e pode acertar com qualquer equipe

A Juventus de Turim anunciou em comunicado nesta sexta-feira (15) a rescisão do contrato com o meia francês Paul Pogba, que está cumprindo uma suspensão por doping que vai até março de 2025.

Ambas as partes "chegaram a um acordo para encerrar o contrato no dia 30 de novembro de 2024", anunciou o clube, que desejou "o melhor a Paul em seu futuro profissional".

Pogba, de 31 anos e campeão do mundo pela seleção da França em 2018, tinha contrato com a Juve até 2026, com um salário anual estimado em 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões na cotação atual).

O jogador teve o salário reduzido para 2 mil euros (R$ 12 mil) por mês durante os 18 meses de sua suspensão depois de ter sido flagrado em exame antidoping pelo uso do esteroide desidroepiandrosterona (DHEA) em agosto de 2023.

"O vínculo que nos uniu, queridos 'tifosi', é inesquecível. Vocês me deram tanto (...) Vocês sempre estarão no meu coração", declarou o francês pouco depois do anúncio da Juventus.

Pogba havia sido suspenso inicialmente por quatro anos, mas em outubro o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) reduziu o gancho para 18 meses, até 11 de março do ano que vem.

- Retorno em 11 de março -

Apesar da redução da suspensão e da possibilidade de poder voltar a utilizar o jogador no início do ano que vem, a Juventus já havia anunciado há um mês que não contava mais com Pogba.

"Paul foi um grande jogador de futebol, mas parou de jogar há muito tempo", declarou o diretor esportivo da Juve, Cristiano Giuntoli, antes do jogo contra a Lazio há um mês.

"Nós nos vimos obrigados a investir em outros jogadores durante estes anos (de ausência) e nosso elenco está completo por enquanto", continuou Giuntoli, dando a entender que o clube iria rescindir o contrato com o francês.

Sem saber então, Pogba se despediu dos 'tifosi bianconeri' no último dia 6 de outubro, no Allianz Stadium de Turim, quando acompanhou o jogo contra o Cagliari pela 7ª rodada do Campeonato Italiano.

No início de outubro, o TAS reduziu sua suspensão por doping para 18 meses, apesar de o jogador ter sempre se declarado inocente, alegando uma contaminação acidental através de um suplemento alimentar prescrito por um médico que consultou nos Estados Unidos.

"Finalmente acabou o pesadelo. Posso esperar ansioso pelo dia em que poderei voltar a ir atrás dos meus sonhos", declarou Pogba na ocasião.

- Sucessão de problemas -

Pogba foi uma das grandes estrelas do futebol mundial na década de 2010, mas seu brilho começou a se apagar depois de uma sucessão de problemas dentro e fora de campo.

Na temporada 2022/2023, Pogba só disputou dez jogos com a Juve, devido a uma lesão no menisco do joelho direito, e teve que passar por uma cirurgia, que o tirou da Copa do Mundo disputada no Catar, onde a França foi derrotada na final pela Argentina.

O jogador também foi vítima de um caso de extorsão por um grupo criminoso no qual seu próprio irmão Mathias estava envolvido.

A dúvida agora é onde Paul Pogba irá continuar sua carreira.

Veja também

